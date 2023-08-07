Когда вступит в силу безвизовый режим с КНР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал вопрос вступления в силу безвизового режима с КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанская сторона завершила все внутригосударственные процедуры и утвердила данное соглашение постановление Правительства РК от 26 июля 2023 года. А также 28 июля МИД РК отправил соответствующее уведомление в МИД КНР. Теперь, в свою очередь, мы ожидаем от китайской стороны соответствующее уведомление о завершении внутригосударственных процедур. Соответственно, информация о вступлении в силу взаимного безвизового режима между нашими странами будет размещена на официальном интернет-ресурсе МИД РК и опубликована в казахстанских СМИ», - сказал Айбек Смадияров на брифинге.

Официальный представитель МИД РК заявил, что, к сожалению, некоторые СМИ ошибочно выдали заголовки и текст в том плане, что в конце июля было принято постановление об утверждении этого соглашения, которое говорит о завершении внутри государственных процедур.

«Но некоторые СМИ выдали так, как будто это соглашение уже вступило в силу. Еще раз повторяю, что соглашение вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур обеими сторонами. И после того, как мы получим последнее уведомление, нужно отсчитать 30 календарных дней, и только после этого соглашение вступит в силу. Это обычная юридическая процедура, которая была прописана в этом соглашении», - пояснил Айбек Смадияров.