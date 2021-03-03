Когда вступают в действие Правила изъятия пенсионных накоплений на лечение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой назвал сроки принятия Правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение разработаны в реализацию Закона от 2 января 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления экономического роста». Данные Правила были размещены на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения (10 дней), обсуждены с управлениями здравоохранения и рабочей группой в составе заинтересованных государственных органов, прошли антикоррупционную экспертизу (10 дней), согласованы с НПП «Атамекен», аккредитованными организациями, Министерством труда и социальной защиты населения РК, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка», - написал Алексей Цой в своем ответе на депутатский запрос.

Он также отметил, что в соответствии с распоряжением Правительства РК за № 12-р от 30 января 2021 года «Перечень нормативных актов Правительства, необходимых для реализации закона РК от 2 января 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления экономического роста от 2 января 2021 года» срок принятия Правил определен на март текушего года.

«На сегодня приказ досрочно утвержден 15 февраля 2021 года за № ҚР ДСМ-18 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2021 года за № 22226. Официально опубликован в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 19 февраля 2021 года. Программа по использованию единовременных пенсионных накоплений на лечение стартовала с 25 февраля 2021 года через платформу enpf-otbasy.kz. В целом использование единовременных пенсионных выплат на лечение позволяет нашим гражданам дополнительно получить медицинские услуги, которые не покрываются гарантированным объем бесплатной медицинской помощи и (или) системой обязательного социального медицинского страхования», - заключил министр.