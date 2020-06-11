Когда всех жителей Жамбылской области обеспечат централизованным водоснабжением

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области продолжаются работы по обеспечению населения водоснабжением и «голубым топливом» в рамках госпрограмм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проблемы инфраструктуры региона обсуждались на аппаратном совещании в областном акимате.

«На сегодняшний день 57,8 процента населенных пунктов области обеспечено централизованным водоснабжением. К 2023 году планируется обеспечить всех жителей области питьевой водой, - сказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Нурлан Алдамжаров. - В этом году ведется строительство 50 объектов водоснабжения на сумму 17,4 миллиарда тенге, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом. До конца года будут сданы в эксплуатацию 34 объекта. Деньги выделены в рамках программы развития регионов и Дорожной карты занятости».

Как отметил спикер, в разрезе районов больше всего объектов водоснабжения будет построено в Жуалынском, Байзакском, Рыскуловском и Жамбылском районах. С 2021 по 2023 годы еще к 84 населенным пунктам протянут сотни километров водопровода. Таким образом, к 2023 году все жители области будут обеспечены чистой питьевой водой.

Чтобы не отставать от графика, акимам Меркенского, Шуского, Кордайского районов и города Тараза поручено решить проблемы с подрядными организациями и вовремя подготовить проектно-сметную документацию.

Газифицируются жамбылские села также за счет средств из областного и республиканского бюджетов, в том числе по Дорожной карте занятости. Ведутся работы по газификации 84 сел, уже в этом году сельчане 30-ти сел получат природный газ.

На сегодняшний день из 377 населенных пунктов области газифицировано 192, что составляет 51 процент.

«Важнейшими приоритетами выступают обеспечение доступа всех жителей страны к чистой питьевой воде и проведение масштабной газификации. Показатели по этим направлениям неплохие, не допустите ошибок, которые приведут к снижению темпов работы. Ответственным ведомствам необходимо проконтролировать, чтобы все дома были подключены к газопроводу и водопроводу, - поручил аким области Бердибек Сапарбаев. - Инженерная инфраструктура должна развиваться системно. Жители жалуются, что как только дороги приводят в порядок, их тут же разрушают для ремонта подземных коммуникаций. Все работы должны вестись параллельно», - отметил он.

Участники совещания обсудили также разработку проектно-сметной документации.

По словам руководителя облуправления экономики и бюджетного планирования Гульданы Жауынбековой, в 2019 - 2020 годы из запланированных 412 проектов ПСД не подготовлено по 305 проектам, из которых планируют 56 утвердить до осени. Больше всего проектов не реализовано в Таразе, Жуалынском, Жамбылском, Байзакском, Сарысуском и Рыскуловском районах.

Глава региона поручил ускорить работу по разработке ПСД.

«Не вижу никаких серьезных причин, из-за которых подготовка ПСД тянется пять - шесть лет. Просто нет основательной работы на местах», - сделал вывод аким области.

Бердибек Сапарбаев поручил использовать готовые типовые проекты и лишний раз не тратить деньги на разработку проектно-сметной документации.