Когда все школы будут обеспечены видеонаблюдением, рассказал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о сроках обеспечения школ видеонаблюдением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Елбасы и Глава государства особое внимание уделяют вопросам, связанным с обеспечением безопасности детей, особенно при нахождении их в школе. Для нас важна безопасность детей не только, когда они находятся в школе, как вы знаете много случаев, когда дети выпадают из окон дома. Поэтому принимаются нормы, чтобы усилить ответственность родителей и школ и создать безопасные условия для наших детей. В данном случае мы говорим о том, что должны стопроцентно охватить видеонаблюдением (школы - прим. ред)», - сказал Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, здесь речь идет не только о процентном соотношении.

«Важно, чтобы мы видеонаблюдение ставили там, где это нужно. Кроме того, там есть требования по количеству дней записи. В-третьих – по разрешению. В-четвертых, надо, чтобы сигнал от этих камер уходил в центр оперативного управления. Нужны люди, которые бы специально смотрели, что там происходит, чтобы они могли наблюдать за действиями, которые происходят в школе», - отметил министр.

«Это комплексный вопрос, и когда мы просто говорим 100%, это не является полноценным решением. Нам необходимо больше от количественных характеристик переходить к качественным, поэтому охрану мы должны охватить на 100%. Подвоз для детей должны решить, в государственной программе это предусматривается. И вообще, нужно в целом создать необходимые условия для детей и их безопасности», - добавил он.

Говоря о конкретных сроках обеспечения школ видеонаблюдением, глава ведомства заявил, что на это потребуется от 1 до 2 лет.

«Госпрограмма рассчитана до 2025 года, но мы рассчитываем, что максимум за 1-2 года этот комплекс вопросов должен быть решен. По видеонаблюдению мы поставили задачу, что до конца следующего года все органы местного управления должны решить этот вопрос. Это не такая большая проблема. Чтобы обеспечить охрану детей и подвоз, нам нет необходимости ждать 2025 года», - заключил министр.