Когда возобновят работу религиозные объекты в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области культовые места (мечети, церкви) откроются с 25 мая при условии соблюдения всех санитарных требований. Об этом на брифинге, прошедшем в центре общественных коммуникаций, сообщил руководитель областного управления по делам религии Максатбек Маханбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на центр.

«Как вы знаете, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажи Таганулы обратился ко всем мусульманам Казахстана и сообщил об открытии с 18 мая всех мечетей страны. Несмотря на то, что в Республике Казахстан отменен режим чрезвычайного положения, в некоторых регионах эпидемиологическая ситуация еще не стабильная, в том числе в Мангистауской области. Поэтому в области режим карантина продлен до 25 мая.

Учитывая эпидемиологическую обстановку в регионе, хочу сообщить о том, что в Мангистауской области еще рано открывать культовые места (мечети, церкви)», - сказал руководитель областного управления по делам религии.

К сожалению, до 25 мая во всех мечетях области не будут проводиться мероприятия, связанные с окончанием месяца Рамазан, т.е. не будут в мечетях проводиться ораза айт-намаз, жума-намаз и таравих-намаз. В связи с тем, что мечети будут закрыты в священную ночь Ляйлятуль-Кадр, имамы проведут проповеди и пропагандистскую работу в прямом эфире в социальных сетях», - сказал главный имам Актауской городской мечети имени Бекет ата Кайрат Маманбаев.

Максатбек Маханбетов призывал жителей области воздержаться от посещения культовых сооружений (мечети, церкви) и посоветовал все религиозные молитвы совершить дома, в кругу семьи.

«Если ситуация стабилизируется, сообщаю, что с 25 мая 2020 года все места поклонения (мечети, церкви) в области будут открыты с соблюдением специальных санитарных требований, с этого времени можно будет совершать индивидуальные поклонения,- заключил руководитель областного управления по делам религии.

Напомним, 13 мая на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова был принят ряд конкретных решений, направленных на восстановление сфер экономики и обеспечение занятости населения. В частности, с 18 мая 2020 года возобновляется работа объектов религиозного поклонения с соблюдением санитарных норм, при заполнении не более 30% от общей полезной площади.



