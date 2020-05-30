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Когда возобновят автобусное сообщение с соседними странами
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда возобновят автобусное сообщение с соседними странами, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ».
Международные автобусные маршруты с Россией, КНР, Узбекистаном, Кыргызстаном и Монголией будут возобновлены по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в указанных государствах, проинформировали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, о приостановлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами между Казахстаном и КНР, Узбекистаном и Монголией, в связи с введением чрезвычайного положения, рассказал 16 марта 2020 года вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев.
«На сегодняшний день приостановлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами между Казахстаном и КНР, Узбекистаном и Монголией», - сказал Берик Камалиев в ходе онлайн брифинга в СЦК.
Напомним, 29 мая Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавируса приняты дополнительные решения по снижению ограничительных мер в стране, в частности: с 1 июня 2020 года снимаются межрегиональные блокпосты, возобновляются железнодорожные перевозки в областные центры и крупные города Казахстана, а также межрегиональные автобусные пассажирские перевозки.
Какие санитарно-эпидемиологические требования необходимо соблюдать в поездах и в автобусах разъяснил главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов. Также главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил, когда казахстанцам разрешат ездить в другие города на личных автомобилях.
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