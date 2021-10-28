Когда возникла Золотая Орда

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О дате возникновения Золотой Орды говорили в Атырау на международной конференции Ұлық ұлыс – Алтын Орда», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос о датировке появления Золотой орды многоуровневый. Во-первых, позиция по данному вопросу зависит от того, что мы подразумеваем под Золотой Ордой. Авторы первой половины 20 века считали, что Улус Джучи состоял из двух крыльев: Белой и Синей орд. Одна из этих орд приписывалась Бату, а другая Орда Эджена. Таким образом, в историографии закрепились две схожие точки зрения, согласно которым улус был выделен после похода на кыргызов, либо в 1207 году, либо в 1208 году (в зависимости от того, когда считать поход законченным). Еще существует вероятность того, что улусы могли быть выделены в 1206 году, после курултая, на котором был возведен на престол Чингиз-хан»,- рассказал главный научный сотрудник Института истории государства при МОН РК Жаксылык Сабитов.

По его словам, интересным является вопрос о том, когда Джучи стал правителем Дешт-и-Кипчака.

«По мнению Б.Д. Грекова и А.Ю. Якубовского, Джучи «не сыграл фактически никакой роли» в истории Улуса Джучи, при этом «воцарение» Бату (а значит и смерть Джучи) они датируют 1224 годом. Р. Дж. Темиргалиев пишет о том, что Чингиз-хан оставил Джучи в степях Дешт-и-Кипчака в 1223 году, после курултая в Кулан-баши. Датировки 1225 года как года переселения улуса Джучи в Дешт-и Кипчак придерживается В.В. Трепавлов на основе сведений Алтан тобчи. Причем Джучи и Чагатай получили свои новые улусы одновременно. Судя по их положению в тексте Алтан тобчи, сразу же после объявления о выделении улусов Джучи и Чагатаю 1225 года, их отправили в том же году. Отдельные критики могут подвергнуть сомнению датировку 1225 года, но на данный момент это единственная в источниках датировка. Пока из всех источников, мы имеем датировку 1225 года как года юридического перемещения улуса Джучи на территорию Казахстана»,- высказал свою точку зрения Жаксылык Сабитов.