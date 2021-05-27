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    16:57, 27 Май 2021 | GMT +6

    Когда ВОЗ зарегистрирует казахстанскую вакцину

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда Всемирная организация здравоохранения может зарегистрировать казахстанскую вакцину от коронавируса QazCovid-in (QazVac) - своим мнением об этом поделилась генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности КН МОН РК Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Заявку в ВОЗ мы уже подали – процедура достаточно сложная и длительная, документы предоставляем по мере готовности. На сегодняшний день в этом вопросе очень сильно нам помогает Министерство иностранных дел, консультации мы получаем и от Министерства здравоохранения», - сказала Кунсулу Закарья в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

    Она добавила, что посольство США в Казахстане предоставило казахстанской стороне консультанта.

    «Он консультирует нас по вопросу регистрации нашей вакцины. То есть, активно действуют по этому вопросу несколько сторон – это Министерство иностранных дел, Министерство здравоохранения, посольство США в Казахстане, ну и наш институт, который исполняет этот вопрос», - уточнила Кунсулу Закарья.

    На вопрос, сколько времени займет эта процедура, она ответила:

    «В вопросе регистрации нет временных рамок, это все зависит от качества наших документов. Если их будет устраивать, по их требованиям и нормативам, то, соответственно, вопрос пойдет скорее».

    Ранее Кунсулу Закарья рассказала, как проходит третья заключительная фаза испытаний казахстанской вакцины против коронавируса QazCovid-in (QazVac).


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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