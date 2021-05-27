Когда ВОЗ зарегистрирует казахстанскую вакцину
«Заявку в ВОЗ мы уже подали – процедура достаточно сложная и длительная, документы предоставляем по мере готовности. На сегодняшний день в этом вопросе очень сильно нам помогает Министерство иностранных дел, консультации мы получаем и от Министерства здравоохранения», - сказала Кунсулу Закарья в телефонном разговоре корреспонденту агентства.
Она добавила, что посольство США в Казахстане предоставило казахстанской стороне консультанта.
«Он консультирует нас по вопросу регистрации нашей вакцины. То есть, активно действуют по этому вопросу несколько сторон – это Министерство иностранных дел, Министерство здравоохранения, посольство США в Казахстане, ну и наш институт, который исполняет этот вопрос», - уточнила Кунсулу Закарья.
На вопрос, сколько времени займет эта процедура, она ответила:
«В вопросе регистрации нет временных рамок, это все зависит от качества наших документов. Если их будет устраивать, по их требованиям и нормативам, то, соответственно, вопрос пойдет скорее».
Ранее Кунсулу Закарья рассказала, как проходит третья заключительная фаза испытаний казахстанской вакцины против коронавируса QazCovid-in (QazVac).