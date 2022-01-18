Когда ВОЗ может зарегистрировать вакцину QazVac

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда планируют зарегистрировать отечественную вакцину QazVac, ответили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцину QazVac, чтобы зарегистрировать в ВОЗ, есть специальные международные требования. Об этом неоднократно мы рассказывали. Для этого Казахстан пригласил экспертов ВОЗ, чтобы они в нашу страну приехали и посмотрели. В прошлом году данная миссия работала, нам дали определенные рекомендации по девяти направлениям. Над этим на сегодняшний день работают наши компании, в том числе, национальный регулятор», - сказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе пресс-конференции в СЦК.

Министр проинформировала, что во втором или третьем квартале 2022 года ожидается, что миссия ВОЗ повторно будет посещать нашу страну и смотреть, как реализованы их рекомендации.

«По поводу сертифицирования вакцины QazVac. Проводится плановая и системная работа», - отметила глава Минздрава.

Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов прокомментировал, что есть четкие конкретные критерии.

«Национальный регулятор первого уровня, где находился Казахстан, в течение 8 месяцев мы добились второго уровня. Сегодня поставлена задача именно в 2022 году дойти до третьего уровня. Когда Казахстан дойдет до третьего уровня национального регулятора, наша вакцина, конечно, будет рассмотрена ВОЗом. Это международные стандарты, это требования, которые сегодня предъявляются», - Ералы Тугжанов.

«Мы сегодня фактически, считайте, с 25 странами мира договорились о взаимном признании наших паспортов вакцин. Поэтому в этом направлении сегодня ведется конкретная предметная работа и с МИД, и со всеми посольствами и странами, которые сегодня заинтересованы во взаимоотношениях», - сказал Е. Тугжанов.

Заместитель Премьер-Министра подчеркнул, что эффективность отечественной вакцины составляет от 86% до 90%.

По его словам, QazVac возможно зарегистрируют не раньше конца 2022 года.