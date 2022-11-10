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Когда восстановят теплоснабжение в Риддере, разъяснили в Минэнерго

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Ноября 2022, 13:00
Когда восстановят теплоснабжение в Риддере, разъяснили в Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал аварию на ТЭЦ в Риддере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы запустили вчера несколько видов ремонта. Мы остановили котел, сейчас он находится «на остывании». После этого котел будет проверяться на предмет свища. Три котла дают (тепло, прим. ред), но температура ниже требуемой», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах Сената.

По его словам, сегодня ночью опять обнаружился свищ на шестом котле.

«Нужно время для того, чтобы как можно быстрее его устранить. Все это связано с тем, что оборудование изношено. Это больше вопрос не к руководству, а, наверное, к собственникам станции. Мы этим занимаемся, это юридический вопрос. Сейчас главное – поднять температуру», - отметил министр.

«Мы проверим характер свища, если удастся все восстановить – может быть, еще сутки», - добавил глава Минэнерго.

Напомним, 5 ноября в 20:00 на АО «Риддер ТЭЦ» в системе золоудаления вышел из строя насос, произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата 1. В результате температура теплоносителя опустилась до +39С (при плановом +70С). Для ликвидации аварийной ситуации ТОО «Казцинк» направило на ТЭЦ более 20 сотрудников и выделило дополнительное оборудование для ремонтно-восстановительных работ. Из Усть-Каменогорска в помощь тепловикам прибыли 20 сотрудников ТОО «Востоквзрывпром». Для бесперебойной работы энергосистемы города АО «ОЭСК» (РЭК) направили в Риддер 12 аварийных бригад.


Восточно-Казахстанская область   ЖКХ   Минэнерго РК  
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