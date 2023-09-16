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    09:10, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Когда восстановят телевещание в Казахстане

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    На данный момент АО «РЦКС» совместно с предприятием разработчика (АО «ИСС имени М.Ф.Решетнева») спутника проводит работы по устранению нештатной ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу KazSat-3.

    В ведомстве заявили, что ожидаемое время восстановления сервиса по оказанию услуг операторам связи и телевещания запланировано ориентировочно на 12:00 16 сентября.

    «Работа по выявлению причины возникновения данной ситуации на КА «KazSat-3» продолжаются, по результатам которой разработчик в случае необходимости выработает необходимые рекомендации по доработке программного обеспечения спутника», - говорится в сообщении.

    Ранее в Казахстане прервалось кабельное вещание телеканалов. Позже министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разъяснило ситуацию.


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