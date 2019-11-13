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Когда восстановят дорогу из Актобе в Атырау

13 Ноября 2019 17:06
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Когда восстановят дорогу из Актобе в Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин пообещал открыть дорогу из Актобе в Атырау до конца 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Понятно, эта работа не может вестись кавалерийским наскоком за 1 день. Строительство той же дороги, которая ведет в Астрахань, Атырау, Актобе, требует миллиардных затрат. Я понимаю нетерпение многих наших автолюбителей и критику с их стороны», - сказал Ондасын Уразалин на пресс-конференции в СЦК при Президенте РК.

Он также сообщил, что по поручению Премьер-Министра со следующего года эту дорогу тоже начнут восстанавливать в ускоренном темпе.

«И мы надеемся, что до конца года, мы пусть и не полностью, но откроем движение из Актобе до Атырау на всем протяжении. Здесь нужна синергия работы как со стороны республиканских, так и со стороны местных структур», - добавил аким.

О. Уразалин вновь вернулся к качеству внутренних дорог города Актобе и населенных пунктов области.

«В целом, я признаю, что состояние дорожного покрытия улиц города и населенных пунктов не выдерживает никакой критики, но мы работаем в этом отношении. Работа введется, и сказать, что все совсем плохо, тоже нельзя. Дело в том, что по тем улицам, которые были отремонтированы в этом году, мы видим, что там была проведена соответствующая работа», - заключил спикер.

Напомним, О. Уразалин пообещал решить проблемы с местными дорогами путем внедрения новых технологий.

«Мы запланировали на следующий год проведение больших работ с применением новых технологий. Потому что, понятное дело, бюджета может не хватить, но применение более дешевых технологий с применением стабилизаторов, думаю, отчасти решит этот вопрос. Надеюсь, что результаты следующего года покажут, что мы двигаемся в правильном направлении», - сказал ранее глава региона.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Акимат, Транспорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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