Когда восстановится теплоснабжение в Петропавловске, сообщил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов приехал на территорию Петропавловской ТЭЦ-2, где накануне произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что до аварии на ТЭЦ-2 работали четыре котлоагрегата. Ночью функционировали два котла

«Утром ввели третий котел. После обеда планируем запустить четвертый. Вечером четыре котлоагрегата будут работать и обеспечивать теплом жителей Петропавловска. То есть перейдем в режим доаварийной ситуации. Мы видим, что по счетчикам идет повышение температуры в сетях. К вечеру ситуация должны стабилизироваться. На месте аварии идут восстановительные и поисковые работы. Вчера там работал один человек. Машинист-проходчик. Сейчас ее ищут. Других пострадавших и обратившихся за медпомощью нет. Создана специальная комиссия, которая расследует причины аварии. Результаты и выводы обнародуем», - прокомментировал К.Аксакалов.

Сейчас специалисты изучают риск повторного обрушения трубы. По словам акима области, привлечены компетентные в этих вопросах люди из Павлодара и Нур-Султана.

«Что касается трубы, то специалисты изучат ее состояние трубы, и есть три варианта дальнейшей работы. Первый – технически можно продолжить и на двух трубах. Второй – нарастить трубу, это возможно и третий вариант – построить новую трубу. Все зависит от результатов экспертиз», - добавил К.Аксакалов.

Напомним, частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло вечером 20-го марта. Предварительной причиной обрушения трубы назвали сильный ветер. В регионе работает оперативный штаб. В АО «Севказэнерго» заявили о штатном энергоснабжении города. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения трубы на Петропавловской ТЭЦ. Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов.