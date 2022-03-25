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    04:47, 25 Март 2022 | GMT +6

    Когда весна придет в Акмолинскую область, рассказали синоптики

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О том, почему в Акмолинской области свирепствует непогода и когда наконец в регион придет весна, на прошедшем брифинге рассказала директор филиала РГП «Казгидромет» по Акмолинской области Бахыт Макажанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая характерные изменения погодных условий в декадном прогнозе было указано, что ясная морозная погода сменится теплой неустойчивой. Это было у нас с 15 по 20 марта. С 20 по 24 марта в связи с влиянием обширного циклона с европейской части России филиалом были выпущены штормовые предупреждения об ожидаемом ухудшении погодных условий», - поделилась Б. Макажанова.

    До конца недели в регионе ожидается такая же неустойчивая теплая погода. На данный момент наблюдается метель в Егиндыкольском, Атбасарском и Астраханском районах. Средняя температура воздуха по области – минус 5 градусов.

    Согласно озвученному на 25-26 марта прогнозу, погода будет носить неустойчивый характер, местами будут осадки, метель, усиление ветра. Температура ночью - минус 13 градусов мороза, днем – минус 1-6 градусов.

    «Явное потепление после морозов начнется в первой декаде апреля, переход температуры через 0 ожидается в середине второй декады. В течение всего месяца будут характерны дневные колебания температуры – от потепления к резкому похолоданию. С каждой волной ожидаются осадки и усиление ветра», - отметила Б. Макажанова.

    Как добавила спикер, в апреле на территории региона температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса.

    Напомним, осадки в северных регионах Казахстана ожидаются 25 марта.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Природа Акмолинская область
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