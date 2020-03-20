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Когда вернутся домой казахстанцы, застрявшие в аэропортах России - Посольство РК в РФ
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации разъяснило ситуацию с транзитом казахстанцев, ожидающих возвращения на родину в аэропортах Москвы, Омска и Екатеринбурга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Посольства.
«В настоящее время, в связи с распоряжением Правительства РФ о временном ограничении въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, в аэропортах России вынужденно оказались граждане Республики Казахстан, возвращающиеся на родину транзитом из других государств. Сотрудники штаба Посольства РК в РФ по оперативному реагированию на распространение коронавируса COVID-19 при общей координации с МИД РК 24 часа в сутки осуществляют связь с соотечественниками», - говорится в сообщении.
По данным казахстанского посольства, в московском аэропорту Внуково находятся 15 казахстанцев (11 из них летели транзитом на родину из Доминиканской Республики, по 1 – из Германии, Шри-Ланки, Нячанга (Вьетнам) и Гоа (Индия)).
Как сообщил представитель авиакомпании Azur Air Дмитрий Шабанов, чьими рейсами прилетели в Москву пассажиры, с момента прибытия первого лайнера все они обеспечиваются горячим питанием и водой.
Одна из них, Ирина Юн, по прилету во Внуково сразу связалась по горячей телефонной линии с Посольством и получила всю необходимую информацию. «Хочу отметить, что была интенсивная обратная связь. А когда в аэропорт приехали наши дипломаты, на душе стало спокойно, что всё закончится хорошо, и мы благополучно вернемся на родину», – призналась она.
Консульство РК в Омске оказывает содействие в отправке на родину 26 казахстанцев (один из них – ребенок), задержавшихся в местном аэропорту из-за отмены авиарейсов. Это жители Нур-Султана, Павлодара и Петропавловска. Накануне вечером они прибыли из Вьетнама, но не смогли попасть домой после введения в Российской Федерации временных ограничений на передвижение.
В настоящее время 8 человек изъявили готовность полететь в Нур-Султан последним рейсом 20 марта. Остальные рассчитывают добраться автотранспортом. На период ожидания в аэропорту пассажиры были обеспечены ужином, завтраком, водой.
19 марта в 20:00 по местному времени в международный аэропорт «Кольцово» г. Екатеринбурга прибыл рейс из Пхукета (Таиланд) авиакомпании Azur Air.
На борту находились 11 граждан Республики Казахстан. Генеральное консульство РК в Казани с момента прилета осуществляет постоянную связь с ними и представителями авиакомпании.
20 марта все граждане Казахстана вылетают в Нур-Султан рейсом авиакомпании Air Astana в 16:25 по местному времени. Сейчас они пребывают в транзитной зоне аэропорта в капсульных отелях. На период ожидания Генконсульство и Azur Air обеспечили пассажиров питанием.
В настоящее время дипломаты ведут переговоры с российской стороной по сложившейся ситуации, в том числе и о трансфере казахстанцев в другие аэропорты с последующей отправкой на родину. В приграничных регионах прорабатывается возможность возвращения автотранспортом.
Напоминаем, что в Посольстве и консульствах РК в регионах РФ для граждан Республики Казахстан, находящихся на территории России, открыты «горячие линии»:
– в Москве +7-925-897-71-14;
– в Санкт-Петербурге +7-921-188-90-60;
– в Казани +7-905-020-30-42;
– в Астрахани 8-927-562-0042, 8-927-562-0045;
– в Омске +79681007303, +79681007306
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