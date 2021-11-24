Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Когда вдоль дорог появятся комфортные туалеты, рассказали в «КазАвтоЖол»

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Ноября 2021, 16:50
Когда вдоль дорог появятся комфортные туалеты, рассказали в «КазАвтоЖол»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Правления АО «НК «КазАвтоЖол» Аскар Муратулы ответил на вопрос касательно установления комфортных туалетов вдоль трасс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в рамках введения платности мы все эти вопросы будем решать. Плюс ко всему, мы сейчас будем проводить инвестиционный конкурс именно для установки санитарно-гигиенических объектов. На сегодняшний день у нас есть уже 54 площадок отдыха, в которых имеются коммуникации – вода и электричество. Поэтому, в первоочередном порядке эти участки будут подпадать под эти конкурсы», - сказал Аскар Муратулы на брифинге в СЦК.

«Далее мы проведем переговоры с якорными инвесторами – в основном это заправочные станции «КазМунайГаз», «Gelios», «GazEnergy». Мы отрабатываем вместе с акиматами, выделяем земельные участки, и они строят на них свои объекты сервиса, в которых тоже будут санитарно-гигиенические установки или просто туалеты. В этом направлении мы ведем работу, думаю в ближайшее время будут результаты», - заключил спикер.

Ранее А. Муратулы рассказал о введении платных участков на дорогах страны.

«Для определения тарифа для II и III категорий АО «КазДорНИИ» разработана методика, которая была согласована профильными общественными организациями, НПП «Атамекен» и утверждена Комитетом автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», - сказал Аскар Муратулы.

Транспорт   Другие государственные органы   Дороги  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК