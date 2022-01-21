Когда вакцина «Спутник Лайт» поступит в Акмолинскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Первый компонент вакцины «Pfizer» в Акмолинской области уже получили 5470 человек, среди которых 3826 подростков, 177 беременных и 1467 кормящих женщин. Об этом на прошедшем брифинге сообщил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С февраля 2021 года первым компонентом пяти вакцин в Акмолинской области привито 338 549 человек или 70,7% от подлежащего населения, вторым компонентом – 312 725 человек или 65,3%.

«Первый компонент вакцины Pfizer получили 5470 человек, среди которых 3826 подростков, 177 беременных и 1467 кормящих женщин. Второй компонент получили 3175 или 4,8%. Ревакцинировались в регионе 44 162 человека», - поделился Н. Сыздыков.

По словам главы облздрава, аутсайдерами вакцинации стали Кокшетау, Степногорск, Целиноградский и Зерендинский районы. Процент вакцинации у них самый низкий.

«Парадокс в том, что в тех районах, где проживает больше всего населения, самый низкий процент вакцинации. А там, где жителей меньше, где все скомпоновано, существует солидарная коллективная ответственность. Хотелось бы призвать граждан вакцинироваться, так как это единственный способ обезопасить себя и близких от тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией», - добавил спикер.

Партия из 150 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» уже доставлена в Казахстан. По словам руководителя облздрава, предположительно ревакцинация этой вакциной в Акмолинской области начнется на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник Лайт» доставлена в Павлодарскую область.