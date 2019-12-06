+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 2 °С
USD 385.76 EUR 427.89
RUB 6.04 CNY 54.79
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Когда в Жамбылской области будет решена проблема аварийных школ

6 Декабря 2019 17:24
Поделиться:
Когда в Жамбылской области будет решена проблема аварийных школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда в Жамбылской области будет решена проблема аварийных школ, рассказал глава региона Аскар Мырзахметов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В аварийных условиях учатся школьники в Уральске
Вице-спикер Сената поднял вопрос о целесообразности иностранного образовательного опыта Должны усилить требования к вузам – Асхат Аймагамбетов прокомментировал результаты ВОУД 2019 года Smart School открыли в центре педиатрии в Алматы

«В сфере образования открыто 15 частных дошкольных организаций, доля охвата детей в возрасте от 3 до 6 лет достигла 100%. За 2 года построено 14 школ, решены проблемы 4 аварийных, 4 трехсменных и 6 - с дефицитом мест. Полностью решены вопросы трехсменных школ за счет средств местного бюджета. На сегодняшний день ведется строительство 3 аварийных школ. В 2020 году этот вопрос будет решен полностью», - сказал Аскар Мырзахметов.


Было отмечено, что в сфере здравоохранения в 95 населенных пунктах, не охваченных первичными медицинскими объектами, за 2 года построено 95 объектов, вопрос решен на 100%. Медицинская информационная система внедрена во всех медицинских организациях. К сети Интернет подключены 383 (98%) из 391 учреждений. 95% населения имеют электронные паспорта здоровья. Также ведется строительство онкологического диспансера на 200 мест, завершение которого планируется в 2021 году.

В области проведена инвентаризация малых спортивных площадок, потребность которых составила 266 объектов. В этом году построено 134. До конца года будут сданы в эксплуатацию 40 объектов, вопросы остальных 92 объектов будут решены в полном объеме в 2020 году.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область, Образование,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив