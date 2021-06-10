Когда в столичных школах закончится удаленка, рассказал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал, от каких факторов будет зависеть в каком формате будут учиться столичные школьники в следующем учебном году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Более года назад мы все на своём примере узнали, что такое пандемия со всеми ее негативными последствиями. С начала этого года началась вакцинация жителей. Именно вакцинация - единственно действенный способ победить COVID-19, обезопасить своё здоровье, здоровье родных и окружающих людей. Для того чтобы мы вернулись в прежний ритм жизни, где не было карантинных ограничений, обязательного ношения масок, необходимо сформировать коллективный иммунитет.

Те, кто стоит на передовой в борьбе с коронавирусом, как учителя, медицинские работники, стражи порядка, соцработники и т.д, в первую очередь должны получить вакцину. Так как они обезопасят не только себя, но и своих пациентов, учащихся и всех тех, кто проходит через них. Таким образом, вы сможете разорвать цепь передачи особо опасной болезни, которая пагубно сказалась на здоровье многих горожан.

Сейчас лето, начался сезон отпусков, кроме того, с 1 сентября стартует новый учебный год. И именно от коллективного иммунитета, от высокой доли вакцинированности педагогов будет зависеть, в каком формате будут учиться наши школьники. Сейчас вакцинировалось более 40% педагогов. Но этого недостаточно для открытия школ в офлайн-формате. Не ошибусь, если скажу, что и сами учащиеся, и сами родители хотят вернуться в офлайн-формат обучения. Так как ничто не сравнится с получением знаний в формате тет-а-тет: учитель - ученик.С достижением коллективного иммунитета город вновь заживет прежней жизнью: будут открыты все общественные места, работники вернутся с дистанционного формата работы, учащиеся будут учиться в офлайн-формате, объекты бизнеса смогут набрать свои прежние обороты и т.д.На сегодня первый компонент вакцины получили почти 170 тыс. жителей столицы. Прививочные пункты развёрнуты в поликлиниках, ТРЦ, ТД и других общественных местах. От каждого из нас зависит, когда мы победим коронавирус и перестанем с опасением смотреть на статистику по заражению коронавирусом», - написал аким столицы.