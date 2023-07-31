Когда в школах Жамбылской области появится стабильный интернет

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Цифровизация активно внедряется в жамбылских школах, все учебные заведения региона обеспечены интернетом, но не везде интернет он хорошего качества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления образования акимата Жамбылской области, все 445 жамбылских школ обеспечены интернетом. В учебном процессе учащиеся области используют свыше 50 тыс. компьютеров.

Как сообщалось ранее, все школы области подключены к высокоскоростному интернету, оснащены внутренней беспроводной сетью Wi-Fi.

По словам заместителя акима Жамбылской области Еркина Уйсимбаева, в 14 школах скорость интернета составляет 8 мбит/с, в 430 учебных заведениях скорость достигает 100 мбит/с.

Все компьютеры в школах подключены к информационной системе «Күнделік». На один компьютер приходится четыре учащихся в сельской местности и пять - в городской. Жамбылские ученики активно используют технику в учебном процессе.

Как сообщили в пресс-службе акима области, проблема обеспечения школ интернетом обсуждалась на заседании под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова.

По словам руководителя облуправления образования Мейрхана Умирбека, в 281 школе скорость интернета выше 20 мбит/сек, а в 165 школах - ниже 20 мбит/сек. Для увеличения скорости выделен 61 млн тенге.

«В результате совместной работы с управлением цифровых технологий и операторами связи в 18 из 165 школ повысилась скорость интернета. Средства, выделенные для 136 школ, переданы районным отделам образования для проведения работ по улучшению качества связи. Скорость интернета в 11 школах еще низкая, в связи с чем с операторами связи ведется работа по рассмотрению технических возможностей по ее повышению», - сообщил спикер.

Аким области поручил управлениям образования и цифровых технологий обеспечить школы высокоскоростным интернетом.

«Уже не раз говорилось о том, что школы, где ведутся строительно-ремонтные работы, должны быть полностью сданы до начала учебного года. Из-за недобросовестных подрядчиков дети не должны страдать», - отметил Нуржан Нуржигитов.