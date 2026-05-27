Когда в Шымкенте ожидается пик июньской жары до +46°C

Июнь на юге Казахстана ожидается жарче климатической нормы. В Шымкенте и Туркестанской области синоптики прогнозируют продолжительные периоды сильной жары с усилением ветра до 15–20 м/с. В отдельные дни температура воздуха может подниматься до +46°C, передает корреспондент агентства Kazinform.

Первый месяц лета традиционно считается самым солнечным месяцем года с наиболее продолжительным световым днем. На юге Казахстана средняя температура воздуха в это время обычно достигает +27…+30°C. В 2026 году синоптики ожидают превышение климатической нормы примерно на два градуса.

В Шымкенте среднемесячная температура воздуха прогнозируется на уровне +26,1°C при многолетней норме +24,4°C. Количество осадков ожидается около нормы и составит порядка 24 мм за месяц.

Дожди преимущественно будут кратковременными и пройдут в первой половине июня. В засушливые периоды синоптики прогнозируют усиление ветра до 15–20 м/с. В отдельные дни возможны перенос пыли и ухудшение видимости.

— Июнь начнется с постепенного повышения температуры воздуха. Ночью показатели повысятся от +9…+14°C до +20…+25°C, днем — от +23…+28°C до +32…+37°C. В середине июня жара усилится, а дневная температура воздуха местами достигнет +37…+42°C, — сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Аружан Муратова.

По данным синоптиков, наиболее жаркий период ожидается в третьей декаде июня.

— После кратковременного снижения температуры в начале третьей декады до +29…+34°C регион вновь накроет волна сильной жары. Ночью температура воздуха повысится до +23…+28°C, днем воздух раскалится до +41…+46°C. В последние дни июня жара начнет ослабевать, а дневная температура понизится до +36…+41°C, — уточнили в «Казгидромете».

Схожая погодная динамика с учетом рельефа ожидается и в Туркестанской области, где среднемесячная температура воздуха составит +17,1…+29,4°C. Количество осадков на большей части области прогнозируется около нормы. Исключением станет крайний юго-запад региона, где осадков ожидается меньше обычного. В среднем по области за июнь может выпасть от 4 до 28 мм осадков, в горных районах — от 16 до 53 мм.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в начале месяца, во второй половине первой декады и в начале второй декады июня. Усиление ветра до 15–20 м/с прогнозируется в течение всего месяца.

В начале июня дневная температура воздуха по области повысится до +32…+37°C. В горных районах сохранится более комфортная погода с температурой около +20…+29°C.

— Во второй декаде температура воздуха ночью будет колебаться от +22…+27°C до +17…+22°C. Днем по области ожидается от +34…+39°C до +29…+34°C, а на юге региона температура воздуха местами повысится до +42°C. В горных районах ночью прогнозируется от +19°C до +14°C, днем — от +31°C до +26°C, — добавили синоптики.

Самый сильный зной прогнозируется в конце июня. На большей части Туркестанской области температура воздуха может достигать +41…+46°C. Даже в горных районах воздух прогреется до +26…+38°C. Ослабление жары ожидается только в последних числах июня.

Специалисты подчеркивают, что консультативный прогноз на месяц носит предварительный характер и будет корректироваться по мере изменения синоптической ситуации.

