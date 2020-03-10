Когда в РК возможно появление коронавируса - о прогнозе ученых рассказал Жандарбек Бекшин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин рассказал о прогнозе ученых касательно завоза коронавирусной инфекции в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы принимаем все меры, теперь наша задача – не допустить по стране вертикального расползания инфекции. Это теперь наша задача. «Кольцо» как вы видите, сжимается. Был Китай, потом добавились Иран, Южная Корея, теперь Европа. Практически со всех сторон окружены странами, где имеется инфекция. Конечно, мы не гарантируем, что у нас не будет ввоза. Вирус – это не большое животное, которое можно куда-то загнать, огородить. Вирус развивается в организме человека, животных. Задают вопрос: победит солнце или нет. Видите, в Иране жара, есть заболевания. Я хочу сказать, что вирус развивается в организме и других теплокровных животных. Наша задача – самоорганизоваться, чтобы была дисциплина у нас», - рассказал Жандарбек Бекшин в ходе пресс-конференции в СЦК.

«По нашему прогнозу, где-то с 11, 16 (марта – прим. автора) у нас должен появиться коронавирус в стране. Но это прогноз. Как только у нас появится коронавирус, мы сразу введем специальные мероприятия», - добавил Ж. Бекшин.

Как уточнил главный санврач, данный прогноз основан на математическом моделировании ученых.

«Прогноз – это вещь неблагодарная. Мы моделируем ситуацию. Мы находимся в кольце, это будет, но когда неизвестно. Ученые говорят о том, что это может быть или 10, или 16 марта, но это прогноз. Прогнозы – это вещь такая, что могут и не состояться. Это математическое моделирование ученых. Они разрабатывают, есть специальные формулы, они прогнозы делают», - уточнил Жандарбек Бекшин.



