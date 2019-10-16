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Когда в РК появится электронная база данных о загрязнении окружающей среды

16 Октября 2019 12:31
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Когда в РК появится электронная база данных о загрязнении окружающей среды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии, и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев рассказал о проводимой работе по защите окружающей среды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2018 году в Казахстане общий объем загрязняющих веществ составил 2,5 млн тонн. В связи с возросшей интересом населения к экологической обстановке в местах их проживания и, в целом, по стране, в нашей республике уже проделана большая работа по информированию населения о состоянии окружающей среды. В частности, запущено мобильное приложение AAir.kz», - сказал Магзум Мирзагалиев на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

По его словам, наличие такого инструмента, как регистры выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ), позволит предоставить населению конкретные данные по выбросам в разрезе предприятий.

«Протокол РВПЗ охватывает 64 вида деятельности и включает данные по 84 загрязняющим веществам. В Казахстане из 64 видов деятельности существуют 32 вида и 24 загрязняющих вещества», - отметил министр.

«Разработанный веб-портал РВПЗ в следующем году планируется ввести в эксплуатацию», - добавил глава ведомства.

Напомним, в Казахстане планируют создать электронную базу данных о загрязнении окружающей среды, что предусматривается Протоколом о регистрах выбросов и переноса загрязнителей. В настоящее время Казахстаном ведется работа по ратификации этого основополагающего документа ООН по борьбе с загрязнением экологии.

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Ключевые слова: Экология, Другие государственные органы,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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