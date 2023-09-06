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    22:46, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Когда в Павлодаре достроят приют для бездомных животных

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    Фото: pavlodarnews.kz
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре начали строить в этом году приют для бездомных животных. Его расположат в Восточной промзоне на 2,5 гектара – на территории бывшей свалки. Проект оценили в 300 миллионов тенге, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По данным отдела жилищно-коммунального хозяйства, рабочие выполнили земляные работы, поставили ограждения, залили бетоном полы вольеров и прогулочный двор, подготовили помещения для персонала.

    «Уже пробурили скважину для водоснабжения и установили септик», – добавили в ведомстве.

    Сдать объект планируют в октябре.

    Напомним, по проекту в приюте смогут расположить до 300 бездомных животных. Находиться здесь они смогут только два месяца, чтобы их осмотрели специалисты, вакцинировали, стерилизовали и поставили на учёт.


    Теги:
    Павлодарская область Животные Павлодар
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