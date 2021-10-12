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    14:52, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Когда в Нур-Султане  начнутся проверки трудовых коллективов на вакцинацию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда в Нур-Султане начнутся проверки трудовых коллективов на вакцинацию, рассказала главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно алгоритму с дополнением на 7 сентября 2021 года, список предприятий формируется проектным офисом на основании карты вакцинации. В список должны войти те объекты, где количество работающих более 50 % человек, вакцинированы менее 60 % персонала первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции. Эти списки направляются в местный исполнительный орган, который должен организовать проведение мониторинговой группой проверки. После проверки материалы должны поступить в наш орган для дальнейших действий», - пояснила главный санврач столицы.

    Опубликованный приказ вступает в силу 17 октября. Работа по проверке начнется по алгоритму.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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