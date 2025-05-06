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    01:41, 06 Май 2025 | GMT +5

    Когда в Костанае отключат горячую воду

    Сроки проведения опрессовки теплосетей сократили на 8 дней по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кран
    Фото: freepik

    О графике отключения горячего водоснабжения сообщил аким Костаная Марат Жундубаев на аппаратном совещании 5 мая. По его словам, с 12 мая по 2 июня будет остановлена центральная ТЭЦ и котельная №3 в районе КЖБИ.

    На этот период — 20 дней — горячее водоснабжение в соответствующих жилых массивах будет приостановлено.

    На сайте ГКП «КТЭК» сообщается, что отключения запланированы также:

    с 18 по 29 мая — в микрорайонах Кунай, Юбилейный и Аэропорт (11 дней);
    с 2 по 3 июня — в микрорайоне Береке;
    с 2 по 9 июня — на ТЭЦ №2 в районе КСК (7 дней);
    с 9 по 11 июня — в микрорайоне Алтын Арман.

    Ранее стало известно, что из-за замены труб, отключат от горячей воды ряд домов в Алматы.

    Теги:
    Регионы Вода Акимат ЖКХ Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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