Когда в Казахстане внедрят электронные браслеты слежения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Правительстве и в Генеральной прокуратуре ответили на депутатский запрос касательно внедрения электронных средств слежения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разработанные МВД технико-экономическое обоснование и инвестиционные предложения по проекту создания электронных средств слежения не были поддержаны уполномоченными государственными органами в виду их высокой затратности. В настоящее время МВД продолжает во взаимодействии с НПП «Атамекен» работу по внедрению указанных средств в рамках механизма государственно-частного партнерства с привлечением частных инвестиций казахстанских производителей», - написал в своем ответе на запрос Премьер-Министр страны Аскар Мамин.

По информации МВД, отмечает Премьер, предварительная стоимость проекта составляет около 7,1 млрд тенге. Общая потребность МВД составляет 41 170 комплектов электронных средств слежения, на обслуживание которых необходимо более 16 млрд тенге ежегодно (на один комплект – 392 тыс. тенге в год).

«Вместе с тем, учитывая значительные бюджетные расходы, по поручению Администрации Президента (от 30.10.2019г.) МВД прорабатываются альтернативные пути решения, направленные на снижение расходов по содержанию и эксплуатации электронных «браслетов», а также поиск соответствующих отечественных предприятий, которые обеспечат качественное и бесперебойное их функционирование. В целом, вопросы внедрения электронных средств слежения будут решаться поэтапно в установленном законодательством порядке, с учетом возможностей государственного бюджета», - добавил глава Правительства.

В свою очередь, первый заместитель Генерального прокурора РК Берик Асылов подтвердил, что внедрение электронных браслетов безусловно сыграет важную роль в профилактике правонарушений со стороны подучетных пробации.

«Однако с 2011 года сроки практического внедрения электронных средств слежения уполномоченными органами постоянно откладывались. Данный вопрос Генеральной прокуратурой неоднократно поднимался на различных площадках, в том числе на заседаниях Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. По информации МВД реализация проекта затянулась ввиду значительных бюджетных расходов. Однако, инвестиционное предложение, разработанное МВД, считаем излишне завышенным», - отметил Б. Асылов.

По мнению представителя Генеральной прокуратуры, данные расчеты составлены без изучения альтернативных вариантов реализации проекта.

«В ряде стран Евросоюза реализация такого проекта передана на аутсорсинг, где обеспечением электронных браслетов занимаются частные организации. По мнению НПП «Атамекен» имеется возможность снизить стоимость проекта в 6 раз путем оптимизации технического оборудования. Во избежание резкой нагрузки на госбюджет Генеральной прокуратурой предложено рассмотреть альтернативные варианты, в том числе поэтапное внедрение электронных браслетов путем сокращения числа лиц, которым они могут быть применены на начальной стадии (охватить только лиц, подпадающих под высокий риск совершения рецидива)», - заключил Б. Асылов.





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