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Когда в Казахстане внедрят централизацию госзакупок

23 Сентября 2019 15:33
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Когда в Казахстане внедрят централизацию госзакупок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда в Казахстане внедрят централизацию госзакупок, сообщил Первый-заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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О новшествах в сфере госзакупок рассказал Алихан Смаилов
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«В рамках исполнения поручения Главы государства с 2020 года в пилотном режиме вводится централизация госзакупок, предусматривающая передачу всех госзакупок единым организаторам на соответствующих уровнях», - сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава Минфина, после апробации и редактирования неточностей данная модель будет распространена на всю республику.

«Значительно снизится количество организаторов с 25 тыс. до порядка 500.Упростится администрирование, это позволит эффективно регулировать местное содержание в госзакупках. Кроме того, в рамках нового законопроекта по вопросам госзакупок нами предлагается повысить порог сумм госзакупок до 5 млн. тенге, где разрешается указание торговых марок.Эта норма позволит заказчикам указывать марки казахстанских брендов», - заключил Алихан Смаилов.


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Ключевые слова: Правительство РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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