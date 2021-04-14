Когда в Казахстане состоятся первые выборы акимов сельских округов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором полугодии 2021 года в Казахстане будут объявлены первые прямые выборы акимов сельских округов, у которых завершается срок полномочий. О том, как они будут проводиться и что это даст, читайте в материале МИА «Казинформ».

Отметим, что Глава государства в своем Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий», от 1 сентября 2020 года заявил о необходимости внедрения прямых выборов сельских акимов.

Выборы являются важным институтом современной демократизации общества, выражением волеизъявления народа, одним из основных форм его участия в государственном управлении.

Как показывает опыт многих зарубежных стран, при прямых выборах глава местного исполнительного органа (аким) чувствует большую ответственность перед своими избирателями, что положительным образом сказывается на результатах его работы.

На сегодняшний день в Республике Казахстан выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов проводятся косвенным методом депутатами маслихата района (города областного значения). Выдвижение кандидатов производится акимом района (города областного значения) после согласования с собранием местного сообщества.

В этой связи, в реализацию Послания Главы государства Министерством национальной экономики РК разработаны проекты Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и в Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов», предусматривающие законодательные поправки по внедрению прямых выборов акимов сельских округов.

Ожидается, что прямые выборы акимов сельских округов позволят:

- повысить активность граждан в полноценной реализации своих конституционных прав;

- усилить доверие населения к власти и подотчетность акима перед населением;

- повысить оперативность реагирования сельского акима к потребностям и проблемам населения;

- в полной мере реализовать концепцию «Слышащего государства».

Согласно вышеуказанным законопроектам во втором полугодии текущего года будут объявлены первые прямые выборы акимов сельских округов, у которых завершается срок полномочий. Выборы коснутся 836 акимов (всего 2 345 ед.).

Данные выборы, по оценкам экспертов, должны стать важным этапом развития в избирательной системе Казахстана, основой для накопления нового практического опыта организации и проведения масштабных региональных электоральных кампаний.

Проект Конституционного закона предусматривает выдвижение кандидатов зарегистрированными политическими партиями, что расширяет их роль и ответственность.

Кроме того, в целях реализации пассивного избирательного права жителей соответствующих сельских округов предусматривается самовыдвижение. Кандидат - самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку не менее чем 1% подписей избирателей, проживающих в соответствующем сельском округе. Аналогичный порядок самовыдвижения установлен в отношении кандидатов в Президенты и депутатов Парламента.

При этом в случае, когда на конец срока выдвижения выдвинуто менее двух кандидатов, аким района (города областного значения) должен будет обеспечить альтернативность при выборах.

Стоит отметить, что срок полномочий акимов сельских округов останется прежним – четыре года.

Порядок проведения выборов будет осуществляться по следующему механизму:

- назначение выборов акимов сельских округов;

- выдвижение кандидатов в акимы сельского округа (политическими партиями из числа своих членов; в порядке самовыдвижения;

- сбор подписей в поддержку кандидата (самовыдвиженца);

- внесение избирательного взноса кандидатом (в однократном размере установленной законодательством РК минимальной заработной платы);

- проверка на соответствие кандидатов в акимы сельского округа предъявляемым требованиям;

- регистрация кандидатов в акимы сельского округа районной (городской) избирательной комиссией;

- проверка декларации кандидатов и проведение специальной проверки;

- проведение агитационной кампании;

- проведение выборов;

- подсчет голосов кандидатов в акимы сельского округа;

- проведение повторных выборов акимов сельских округов в случаях, если выборы были признаны недействительными (в ходе выборов или при подсчете голосов, либо при определении результатов выборов) и два кандидата набрали наибольшее одинаковое количество голосов;

- установление и опубликование итогов выборов акимов сельских округов в средствах массовой информации;

- регистрация избранного акима сельского округа.

Вместе с тем, маслихаты района (города областного значения) будут наделены полномочиями по рассмотрению вопроса о выражении вотума недоверия акиму, в том числе по инициативе собрания местного сообщества.

Следовательно, аким сельского округа будет не только избранной, но и подконтрольной должностью перед избравшим его сообществом.

Таким образом, законопроекты делают упор именно на укрепление системы местного самоуправления Республики Казахстан.

В настоящее время законопроекты находятся на рассмотрении Мажилиса Парламента.

Презентация законопроектов с участием политических партий, неправительственных организаций и других экспертов состоялась 5 и 13 апреля текущего года.