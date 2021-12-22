Когда в Казахстане появится вакцина «Спутник Лайт»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения ответили, когда будут доступны для казахстанцев вакцины «Спутник Лайт», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметили в Минздраве, казахстанцы могут сегодня ревакцинироваться вакцинами QazVac, также Sinopharm.
«Сегодня ведутся переговоры по поставке «Спутник Лайт». «Спутник Лайт» - однокомпонентная вакцина, которая используется для ревакцинации», - прокомментировала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова журналистам после заседания Правительства.
Айжан Есмагамбетова назвала планируемые сроки поставки вакцины «Спутник Лайт».
«Мы предполагаем, что при оптимистичном прогнозе до конца декабря, что у нас, возможно, первая партия «Спутника Лайта» появится. Хочу сделать акцент на том, что не все зависит от нас. Потребность на вакцину в мире высокая. Тем более очень многие страны начинают ревакцинацию, причем начинают экстренно. Соответственно, потребность в вакцине растет. Поэтому Минздрав переговоры с разными поставщиками вакцин не останавливает», - отмечает председатель Комитета.
Также она проинформировала, что касательно платной вакцинации Pfizer сегодня с поставщиками переговоры продолжаются, и о результатах говорить пока сложно.
«Есть договор, который мы подписали, от этого договора зависит поставка в страну вакцины. Один из условий договора является конфиденциальность», - отметила спикер.
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