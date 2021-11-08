Когда в Казахстане полностью перейдут к сервисной модели полиции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда в Казахстане полностью перейдут к сервисной модели полиции, рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На втором этапе апробируется модель сервисной полиции в регионах. Министерством, совместно с международными экспертами ОБСЕ, изучены лучшие мировые практики в этой сфере – Великобритании, Канады, США и других государств. На вовлечение общественности и местных органов в обеспечение правопорядка им понадобилось более 10 лет», - сказал Ерлан Тургумбаев.
Было отмечено, что сейчас МВД во взаимодействии с международными экспертами реализуются пилотные проекты в Караганде, Алматы, столице и ряде регионов (Актюбинской, Павлодарской, Мангистауской и Атырауской областях и ЗКО ).
По поручению Президента до конца года такие проекты поэтапно будут масштабированы во всех регионах страны.
«На заключительном этапе – в 2022 году - будет разработана Концепция перехода казахстанской полиции на сервисную модель. Главные приоритеты – это конструктивный общественный диалог, совместное участие в вопросах обеспечения безопасности», - заключил Ерлан Тургумбаев.
- Уровень антител не имеет значения - врач о ревакцинации
- Четыре новые колонии для осужденных построят в Казахстане до 2024 года
- Об улучшении условий содержания осужденных рассказал глава МВД РК
- Какой вакциной от коронавируса лучше ревакцинироваться
- Какие новшества ждут казахстанцев в предоставлении госуслуг онлайн
- О новом порядке приема сообщений о преступлениях рассказал Ерлан Тургумбаев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана