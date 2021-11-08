Когда в Казахстане полностью перейдут к сервисной модели полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда в Казахстане полностью перейдут к сервисной модели полиции, рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На втором этапе апробируется модель сервисной полиции в регионах. Министерством, совместно с международными экспертами ОБСЕ, изучены лучшие мировые практики в этой сфере – Великобритании, Канады, США и других государств. На вовлечение общественности и местных органов в обеспечение правопорядка им понадобилось более 10 лет», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Было отмечено, что сейчас МВД во взаимодействии с международными экспертами реализуются пилотные проекты в Караганде, Алматы, столице и ряде регионов (Актюбинской, Павлодарской, Мангистауской и Атырауской областях и ЗКО ).

По поручению Президента до конца года такие проекты поэтапно будут масштабированы во всех регионах страны.

«На заключительном этапе – в 2022 году - будет разработана Концепция перехода казахстанской полиции на сервисную модель. Главные приоритеты – это конструктивный общественный диалог, совместное участие в вопросах обеспечения безопасности», - заключил Ерлан Тургумбаев.