Когда в Казахстане ожидают пик заболеваемости коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в Казахстане озвучила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Было отмечено, что в республике проводится постоянный прогноз эпидемиологической ситуации. Прогноз осуществляется по трем сценариям: реалистичный, оптимистичный и пессимистичный.
«Пик заболеваемости по сегодняшнему прогнозу - это где-то середина февраля», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.
Ранее она рассказала, насколько повлияли беспорядки на резкое увеличение заболевания КВИ в Казахстане.
«Рост заболеваемости связан со свойствами самого штамма «омикрон». Естественно, тесные связи населения при новогодних праздниках, массивное передвижение населения, как внутренняя, так и внешняя миграция, - это тоже фактор, который влияет на распространение заболеваемости. Естественно, и беспорядки, которые имели место быть, оказывают тоже влияние на рост заболеваемости», - пояснила Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы.
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