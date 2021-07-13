Когда в Казахстане ожидается снижение цены на картофель
«То, что происходит по моркови, в соседнем Узбекистане такая же проблема произошла. На самом деле отчасти та цена, которая у нас складывалась, мы импортировали, потому что спрос создавал и соседний Узбекистан, и соседняя Российская Федерация. На сегодняшний день мы видим, что по картофелю цена развернулась и уже идет на снижение. Мы ожидаем, что в осенний период она существенно упадет в разы», - прокомментировал министр торговли.
По его словам, по моркови наблюдается такая же ситуация.
«Но в этом году получилось так, что неурожай произошел везде по моркови, вернее сокращение посевных площадей», - добавил Бахыт Султанов.
Напомним, сегодня на площадке службы центральных коммуникаций при Президенте РК проходит онлайн пресс-конференция по итогам отчетной встречи перед населением министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова.