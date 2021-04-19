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    12:31, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Когда в Казахстане отмечался  пик аварийности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О состоянии дорожной безопасности в Казахстане, рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обеспечение дорожной безопасности – одна из приоритетных задач органов внутренних дел. В целом состояние дорожной безопасности характеризуется общей тенденцией к снижению отдельных показателей аварийности», - сказал Серик Тусупов на брифинге

    Было сообщено, что пик аварийности в республике приходился на 2013 год, когда было зарегистрировано 23,5 тысячи ДТП (23 359), в которых более 3 тысяч (3 037) человек погибли и почти 30 тысяч (29 872) получили ранения.

    За последние семь лет, с 2013 года по 2020 год, благодаря принимаемым Министерством внутренних дел и заинтересованными госорганами комплексным мерам:

    - количество ДТП снизилось почти в два раза, или на 42% (- 9 844 ДТП);

    - количество погибших снизилось на 34% (- 1 040 погибших);

    - раненых – на 40% (- 12 028 погибших);

    В 2020 году в условиях карантинных мер по пандемии, ограничения межобластных перевозок, а также низкой транспортной мобильности граждан отмечалось снижение показателей аварийности: ДТП – на 19%, погибших – на 17% и раненых – на 20%.

    «Вместе с тем с начала текущего года с учетом возобновляющейся интенсивности движения, техсостояния автопарка страны, а также недостаточных мер по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры наблюдается рост отдельных показателей аварийности. Так, за три месяца текущего года при снижении числа ДТП на 4% (-119, с 2 740 до 2 621) и раненых – на 1% (-29, с 3 634 до 3 605) допущен рост числа погибших на 12% - с 325 до 363)», - добавил Серик Тусупов.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Общество Происшествия Правоохранительные органы
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