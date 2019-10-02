Когда в Казахстане откажутся от адресной справки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева рассказала о сроках ликвидации адресной справки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самая популярная услуга, которую каждый из нас получал в ЦОНе – это адресная справка. И с 1 ноября мы эту адресную справку просто убираем. Ее просто не будет. Наши ребята-технари очень большую работу проделали, теперь нет необходимости получать эту справку», - сказала Асемгуль Балташева на презентации цифровых новинок Электронного правительства.

По ее словам, это только начало.

«Таких справок на очереди уже сейчас 28. То есть, 28 справок плюс к адресной справке мы планируем просто убрать. И тогда наша жизнь будет еще намного легче. И наше время мы потратим на семью, на детей, на близких», - отметила спикер.

Кроме того, А. Балташева также сообщила о переводе ряда услуг в разряд проактивных.

«Мы много анализировали и пришли к выводу, что государственные услуги – это не просто услуги, это наши жизненные ситуации. Когда мне надо прийти, получить какую-то услугу, чтобы был какой-то результат. И сейчас мы перешли на проактивное оказание госуслуг. Это когда услуга находит нас сама. И 27 государственных услуг мы будем переводить в 17 проактивных. То есть, 27 услуг мы просто убираем из нашего реестра», - подчеркнула глава госкорпорации.

Напомним, отказаться от адресных справок было предложено еще в апреле текущего года. Такое предложение выдвинул министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.