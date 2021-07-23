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Когда в Казахстане начнется вакцинация детей от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, когда планируется вакцинация детей в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Наши дети должны получить возможность привиться. Пока мы не можем назвать конкретные сроки. Но уже сейчас многие родители обращаются и просят привить детей, к сожалению, пока таких вакцин нет в Казахстане. Как только появится возможность, мы эту доступность обеспечим, - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.
Министр подчеркнул, что вакцинация детей будет добровольной, с правом выбора родителей.
Ранее сообщалось, сколько человек заразились коронавирусом после вакцинации в Казахстане.
Председатель Комитета санэпидконтроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК сообщила, что после вакцинации зарегистрировано 4 765 случаев заражения КВИ.
«Это по-прежнему ничтожно мало от числа вакцинированных, он составляет 0,09%», - пояснила Айжан Есмагамбетова.
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