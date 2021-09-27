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    15:37, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Когда в Казахстане начнется ревакцинация населения от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда в Казахстане начнется ревакцинация населения от коронавируса, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас вопрос ревакцинации стоит перед всеми странами мира. В Казахстане создана отдельная рабочая группа из ведущих ученых, клиницистов, врачей и сотрудников санитарно-эпидемиологической службы. Мы запросили информацию от ведущих международных агентств, ВОЗ и других организаций, сводится весь полученный опыт на данный момент», - сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов.

    Глава Минздрава добавил, что сейчас отсутствует конкретный критерий.

    «Так как ревакцинация именно от COVID-19 это совершенно новое, что есть сейчас в мире. После того, как мы сведем все данные, буквально в ближайшее время после заключения консультативной комиссии при Минздраве по иммунизации населения группа экспертов даст заключение, мы обязательно ознакомим. В плане готовности медицинских объектов, у нас полная готовность имеется, все прививочные пункты готовы, врачи обучены, и после того, как будет принято решение - вся страна будет работать в полноценном режиме», - заключил Алексей Цой.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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