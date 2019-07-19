Когда в Казахстане будет внедрена сеть 5G

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Абылайхан Оспанов рассказал о планах по внедрению в Казахстане сети 5G , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас ведется пилотный проект по 5G в Нур-Султане, Алматы, Алматинской области, Шымкенте. Он покажет, что необходимо, какие ресурсы необходимы от провайдеров. По результатам будет введен 5G», - сказал Аблайхан Оспанов в интервью журналистам в Правительстве.

Он также добавил, что для этого будут необходимы соответствующие телефоны.

«Вы знаете, что Казахстан был одним из первых, кто начал внедрение 4G, и вот мы сегодня начинаем одними из первых внедрять 5G. Чтобы запускать его тиражирование, необходимы еще и телефоны, которые поддерживают 5G», - резюмировал Абылайхан Оспанов.