Когда в Казахстане будет доступна вакцина Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда в Казахстане может быть доступна вакцина Pfizer американского производства, рассказал главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы с нетерпением ожидаем завершения третьей фазы клинических испытаний казахстанской вакцины. Уже с апреля надеемся, что начнется активный выпуск казахстанской вакцины. Pfizer со второго полугодия, возможно, будет доступна для казахстанцев. Предварительные договоренности есть, меморандум подписан с компанией Pfizer. На стадии обсуждения более детальные вопросы. Единственное необходимо сказать по Pfizer. Вы же сами наблюдаете ситуацию за рубежом о том, что дефицит вакцины Pfizer. Исполнение тех обязательств, которые компания взяла перед другими странами, сейчас под большим вопросом», - сказал в ходе получения вакцины против коронавируса Ерлан Киясов.

Он отметил условие для хранения вакцины Pfizer. «Там холодовой режим должен быть минус 70. Все детали еще обсуждаются. После того, как они предоставят нам полный пакет документов по проведенным экспертизам, конечно, все будем брать во внимание», - добавил главный государственный санитарный врач РК.

По его словам, сейчас мы должны пользоваться теми шансами, которые у нас имеются.

«Вы же понимаете, что время работает против нас. Поэтому мы должны пользоваться теми шансами, которые у нас имеются. Мы обязаны начать эту кампанию как можно раньше, для того чтобы у нас была возможность охватить как можно больший круг пациентов», - заключил Ерлан Киясов.

Сегодня, 1 февраля, в Казахстане начался первый этап вакцинации против коронавируса. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

Планируется, что вакцинация против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 6 млн человек. Вакцинация в нашей республике будет осуществляться поэтапно. В первую очередь, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации. Первыми будут привиты врачи инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужб и так далее. Затем приступят к вакцинации педагогов в школах и вузах. Третий этап вакцинации охватит граждан с хроническими заболеваниями и ряд других категорий. До конца года число вакцинированных граждан в Казахстане планируется довести до 6 млн.