Когда в Казахстан придет вторая волна гриппа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С середины января ожидается пиковый подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, предупредил главный санитарный врач Жандарбек Бекшин об ожидаемой второй волне гриппа и гриппоподобных заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почему? Потому что наши граждане выедут за рубеж и привезут самые мыслимые и немыслимые штаммы. Для грипп и ОРВИ, которые распространяются воздушно капельным путем, границ не существует. Они распространяются, как лесной пожар», - сказал Жандарбек Бекшин в ходе пресс-конференции в СЦК.

Он попросил тех, кто имеет симптомы простудных, вирусных заболеваний ограничивать посещение многолюдных мест в закрытых помещениях, а также использовать маски.

Автор: Гульмира Сарбасова