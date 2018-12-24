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Когда в Казахстан придет вторая волна гриппа
24 Декабря 2018 13:37 88
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С середины января ожидается пиковый подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, предупредил главный санитарный врач Жандарбек Бекшин об ожидаемой второй волне гриппа и гриппоподобных заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Почему? Потому что наши граждане выедут за рубеж и привезут самые мыслимые и немыслимые штаммы. Для грипп и ОРВИ, которые распространяются воздушно капельным путем, границ не существует. Они распространяются, как лесной пожар», - сказал Жандарбек Бекшин в ходе пресс-конференции в СЦК.
Он попросил тех, кто имеет симптомы простудных, вирусных заболеваний ограничивать посещение многолюдных мест в закрытых помещениях, а также использовать маски.
Автор: Гульмира Сарбасова
Ключевые слова: Астана, Минздрав РК,
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