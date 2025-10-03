РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:12, 02 Октябрь 2025 | GMT +5

    Когда в Астане полностью заработает международный центр ИИ Alem.ai

    В международном центре искусственного интеллекта Alem.ai будут представлены различные международные компании, сообщил исполняющий обязанности вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Ростислав Коняшкин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Telegram to launch AI Lab in Astana: Where will it be located
    Фото: Kaiznform

    Он отметил, что сегодня состоялось техническое открытие центра.

    — Сейчас как раз идет процесс наполнения: офисы и компании постепенно будут переезжать, — пояснил Коняшкин в кулуарах форума Digital Bridge 2025.

    Он также напомнил, что Telegram в том числе откроет лабораторию на базе Alem.ai.

    — Сегодня Павел Дуров отметил, что предполагается вовлекать все больше стран в децентрализованную систему поддержки ИИ, построенную на технологии блокчейн. И мы, Казахстан, как страна, одними из первых присоединились к данной инициативе. В том числе благодарны Павлу за то, что он доверяет нам как стране в части совместного развития и партнерства, — отметил Ростислав Коняшкин.

    Относительно сроков открытия международного центра спикер сообщил:

    — До конца текущего года планируется полноценный запуск функционирования самого центра.

    Ранее и.о. вице-министра рассказал, как ИИ помогает казахстанцам получать госуслуги.

    Теги:
    Технологии Министерство по искусственному интеллекту Астана Искусственный интеллект ИИ
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают