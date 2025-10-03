Когда в Астане полностью заработает международный центр ИИ Alem.ai
В международном центре искусственного интеллекта Alem.ai будут представлены различные международные компании, сообщил исполняющий обязанности вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Ростислав Коняшкин, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он отметил, что сегодня состоялось техническое открытие центра.
— Сейчас как раз идет процесс наполнения: офисы и компании постепенно будут переезжать, — пояснил Коняшкин в кулуарах форума Digital Bridge 2025.
Он также напомнил, что Telegram в том числе откроет лабораторию на базе Alem.ai.
— Сегодня Павел Дуров отметил, что предполагается вовлекать все больше стран в децентрализованную систему поддержки ИИ, построенную на технологии блокчейн. И мы, Казахстан, как страна, одними из первых присоединились к данной инициативе. В том числе благодарны Павлу за то, что он доверяет нам как стране в части совместного развития и партнерства, — отметил Ростислав Коняшкин.
Относительно сроков открытия международного центра спикер сообщил:
— До конца текущего года планируется полноценный запуск функционирования самого центра.
Ранее и.о. вице-министра рассказал, как ИИ помогает казахстанцам получать госуслуги.