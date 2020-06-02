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Когда в Алматы реализуют вторую очередь проекта BRT

2 Июня 2020 13:14
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Когда в Алматы реализуют вторую очередь проекта BRT

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Когда в Алматы приступят к строительству второй очереди BRT (скоростной автобусной полосы), стало известно на общественных слушаниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас маршрут первого участка протяженностью 8,7 км проходит по улицам Мустафина - Сулейменова - Жандосова - Тимирязева до улицы Желтоксан.

«Сам старт реализации будет при выделении средств со следующего 2021 года. Мы будем заявляться и в республиканский бюджет, но это после прохождения экспертизы. Если мы берем старт в следующем году, нормативный срок строительства у нас 22 месяца. На полтора-два года он у нас продлится», - сказал заместитель руководителя управления городской мобильности Ернур Абжахан в ходе общественных слушаний.

Озвученная предварительная стоимость проекта 12 млрд тенге.

Вторая очередь BRT протяженностью более 13 км должна пойти вниз по улице Желтоксан до улицы Толе би, затем выйти на ВОАД и от ВОАД в депо выше Halyk Arena, где будет разворот назад.

Как отметил аким города, если все будет одобрено, то линию планируется довести в СЭЗ ПИТ «Алатау».



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Ключевые слова: Инфраструктурные проекты, Алматы, Транспорт,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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