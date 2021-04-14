АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Когда в Алматы могут ужесточить карантин, ответили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Те меры, которые введены, позволяют на сегодняшний день в условиях нахождения в красной зоне работать МСБ с учетом регистрации по 600 случаев в день. Хочу сказать, что нами рассматриваются, вырабатываются дополнительные меры ограничений в случае ухудшения ситуации и увеличения ежедневного прироста. Если ситуация покажет, что система здравоохранения, инфраструктура, не справляется будут вводиться дополнительные жесткие ограничительные меры», - сказал на брифинге заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов.

Он отметил, что начавшаяся вакцинация позволяет рассматривать текущую ситуацию с учетом заболеваемости и прироста КВИ.

«Те меры, которые принимаются по вакцинации, и то, что мы видим в Алматы, нам позволяют моделировать и принимать меры с учетом дальнейшей складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации. Здесь, как я говорил, нет готовых рецептов, и каждая страна или регион принимают эффективные меры, и на сегодняшний день, если в дальнейшем ситуация у нас также будет стабильная и пойдет снижение - 600, 500, в дальнейшем 400 или 300 случаев (случаев заболеваемости в день – прим. редакции), то соответственно будут приниматься меры в сторону ослабления, но если в ближайшие дни у нас вновь пойдут осложнения и ежедневный прирост, так как мы наблюдаем, что в вечернее время у нас в парках, скверах и на объектах общественного питания не соблюдается социальная дистанция. Продолжают ходить заболевшие COVID-19 и контактные по общественным местам, заражают и разносят коронавирусную инфекцию, то соответственно мы и в дальнейшем будем находиться в красной зоне, и период этот будет увеличиваться. Важна солидарная ответственность и гражданская позиция как самих горожан, так и субъектов предпринимательства», - добавил он.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Алматы находится в «красной» зоне по распространению КВИ.



