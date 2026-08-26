Когда в Алматы ждать первых заморозков: прогноз синоптиков

В Алматы первые заморозки на поверхности почвы могут начаться уже в третьей декаде сентября, передает корреспондент агентства Kazinform.

Осень 2026 года в Алматы, по предварительному прогнозу «Казгидромета», ожидается близкой к климатической норме — без продолжительной жары и резкого похолодания. Заметный переход к холодам ожидается в октябре–ноябре.

По словам начальника отдела метеорологических прогнозов филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, сентябрь в Алматы, будет близким к климатической норме.

Фото: РСК Алматы

Средняя температура месяца ожидается около +17,5 °C при норме +18 °C. В октябре средняя температура также прогнозируется в пределах обычных значений — около +10,6 °C, а в ноябре примерно +2,9 °C.

При этом теплые периоды могут довольно быстро сменяться прохладными, особенно по мере приближения октября. В сентябре разница между дневной и ночной температурой в отдельные дни может достигать 10–15 градусов.

— Осень — переходный сезон, поэтому заметные перепады температуры для Алматы вполне естественны. Днем еще может быть достаточно тепло, а утром и вечером уже понадобится более теплая одежда. При этом сейчас нет оснований говорить ни о затяжной аномальной жаре, ни о резком и продолжительном похолодании на весь сезон, — рассказал Даулет Кисебаев.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В сентябре прогнозируется около 28 мм осадков, в октябре — около 50 мм, в ноябре — примерно 55 мм. По прогнозам синоптиков, сухие периоды могут сменяться несколькими дождливыми днями или интенсивными осадками.

Первые заморозки на поверхности почвы в Алматы возможны уже в третьей декаде сентября, прежде всего в предгорных районах. При этом температура воздуха ночью еще может оставаться положительной — в пределах +1…+6 °C. В горах похолодание придет раньше: там возможны заморозки до −6 °C, а уже в конце второй декады сентября — дождь с мокрым снегом.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Когда первый снег выпадет непосредственно в Алматы, синоптики пока не прогнозируют.

— Сезонный прогноз не может назвать точный день первого снега или сильного похолодания. Он показывает общий характер сезона, а конкретная погода становится понятнее по мере приближения даты. Поэтому самые важные для жителей прогнозы — на ближайшие один–три дня, а при угрозе опасной погоды «Казгидромет» выпускает штормовые предупреждения, — пояснил он на брифинге региональной службы коммуникаций.

В течение осени возможны отдельные периоды теплой, сухой и солнечной погоды — так называемое «бабье лето». Однако заранее определить, когда именно они наступят и сколько продлятся, пока невозможно.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Синоптики советуют автомобилистам начать готовить машины к холодному сезону уже в конце сентября. К октябрю желательно проверить аккумулятор, отопление, тормозную систему, стеклоочистители и заменить жидкость омывателя на подходящую для отрицательных температур.

— Первый снег — не единственный сигнал для автомобилистов. Гололедица может появиться и после обычного дождя или мокрого снега, если затем температура резко понизится. Особенно быстро она образуется на мостах, эстакадах, затененных участках дорог и в предгорьях, поэтому подготовку автомобиля лучше завершить заранее, — отметил Даулет Кисебаев.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Что касается зимы, количество снега зимой будет зависеть от атмосферной циркуляции, температуры и того, в какой форме будут выпадать осадки. Более точная картина появится после выхода отдельного сезонного прогноза на зимние месяцы.

В «Казгидромете» также напоминают, что на фоне глобального изменения климата средняя температура в Казахстане постепенно растет.

Ранее пользователи сети сообщили, что в горах Алматинской области выпал снег в конце августа.



