Когда в 10 приграничных селах Атырауской области появится асфальт

Ремонт дороги рассчитан на четыре года

Как сообщил аким Атырауской области Серик Шапкенов, дороги к ряду сел в трёх районах региона до сих пор не построены.

— В нашей области существуют населённые пункты без автомобильного сообщения — они находятся в Кызылкогинском, Исатайском и Курмангазинском районах. Строительство дороги от села Миялы до села Тайсойган в Кызылкогинском районе уже завершено. В Исатайском районе необходимо построить дороги до сел Кызылуй и Жаскайрат. Подрядчик для строительства дороги до Кызылуя уже определён. Работы начнутся в текущем году, — сообщил Серик Шапкенов.

По данным главы региона, протяженность дороги по маршруту разъезд № 7 — Асан — Балкудык — Суюндук, проходящего по территории Курмангазинского района, составляет 282 километра.

— В сёлах региона Азгыр, расположенного в Курмангазинском районе, проживают около 7 тысяч человек. Дорога к этим населённым пунктам не была построена даже в советское время. В этом году мы начнём работы на участке с 0 по 36 километр, а завершить планируем в следующем году. Финансирование предусмотрено. Однако на трассе имеются участки с солончаковыми и песчаными почвами, в связи с чем мы ожидаем окончательных технических решений. В настоящее время проектная документация по строительству дороги близка к завершению, — пояснил Серик Шапкенов.

Согласно проекту, строительство дороги будет реализовано поэтапно и разделено на четыре очереди:

Первый этап — участок с 0 по 36 километр;

Второй этап — с 36 по 98 км;

Третий — с 98 по 180 км;

Четвёртый — с 180 по 282 км.

По словам акима области, на сегодня работы ведутся на первом этапе — на участке протяжённостью 10 километров. Основание дороги выровнено, подготовлено и готово к укладке асфальта.

— Строительство всей дороги будет завершено в течение четырёх лет. При этом средства на её текущее содержание в течение этих лет предусмотрены. Ранее финансирование не выделялось — движение по дороге не прерывалось, но надлежащего обслуживания она не получала. В этом году на содержание дорожного полотна выделено 169 миллионов тенге, и в настоящее время ведутся ежедневные работы, — сообщил аким области.

Он также отметил, что вопросы содержания дороги будут находиться на постоянном контроле:

— Если дорогу не обслуживать своевременно, она быстро выйдет из строя. В дальнейшем это потребует новых затрат на капитальный ремонт. Поэтому работы по содержанию будут проводиться и после укладки асфальта, — отметил Серик Шапкенов.

Возможна прокладка прямой дороги до России

В будущем рассматривается возможность строительства дороги, ведущей от села Суюндук напрямую к пункту пропуска на границе с Российской Федерацией, находящемуся на территории Западно-Казахстанской области.

— Мы уделяем внимание вопросу строительства прямой дороги от Суюндука до приграничного пункта пропуска. Если нам удастся реализовать этот проект, это станет важной транспортной артерией, способствующей дальнейшему укреплению связей с соседним государством. Этот вопрос я уже поднимал на встрече с руководством Астраханской области, — отметил Серик Шапкенов.

Возможен ли дефицит питьевой воды?

По словам главы области, проблемы приграничных населённых пунктов не ограничиваются только дорожной инфраструктурой.

— В настоящее время питьевая вода подаётся через водопровод Коянды. Однако возникает обоснованное опасение, что в будущем может возникнуть дефицит водных ресурсов. В связи с этим начаты исследования подземных водоисточников в районах Коянды и Тайсойган, рассматривается возможность бурения дополнительных артезианских скважин. Эти меры, в том числе, повысят уровень социального обеспечения жителей приграничных сел. Мы обязаны создать для них достойные условия, — подчеркнул аким.

Подземные воды месторождения Коянды в Курмангазинском районе добываются с глубины от 10 до 27 метров. Дебит скважин составляет от 2,3-5,4 до 8 литров в секунду.

Минерализация воды колеблется от 0,4-1,5 до 1,7–4,7 г/литр. Ранее здесь функционировали 16 водозаборных скважин, с которых ежедневно добывалось 7,2 тысячи кубометров воды.

В 2023 году для нужд группового водопровода Коянды были пробурены 6 новых скважин. По данному трубопроводу осуществляется подача воды в села Балкудык, Суюндук, Азгыр и Асан.

Согласно информации акимата, в сёла Суюндук, Асан и Уштаган проложены магистральные водопроводные линии. Общая протяженность проекта составляет 102,91 километра. В селе Асан также проложено 5,9 километра водопроводных сетей для жилых домов, а в селе Уштаган — 7,6 километра.

Напомним, ранее мы сообщали: до сих пор не построены асфальтированные дороги к 10 сёлам, расположенным на границе с Российской Федерацией.