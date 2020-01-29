Когда увеличат гарантированную минимальную пенсию в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили о планах по увеличению минимальной гарантированной пенсии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Учитывая, что накопления сегодня в ЕНПФ невысоки, Правительством и Нацбанком предпринимаются все меры, чтобы развивать пенсионную систему. Но должна быть гарантированная часть от государства, обязательно», - сказал Биржан Нурымбетов на «круглом столе» в Сенате.
«Поэтому мы предложили Президенту с 2028 года, это было прописано в Концепции модернизации пенсионной системы, ввести в стране минимальную гарантированную пенсию, которую будет выплачивать государство, независимо от стажа работы и размера зарплаты», - добавил он.
Стоит отметить, сегодня базовые пенсионные выплаты получают все пенсионеры, вне зависимости от отчислений и стажа работы. В 2020 году размер минимальной гарантированной пенсии составил 16,8 тысячи тенге, или 54 процента от прожиточного минимума.
«Мы предлагаем с 2028 года ввести такую систему, чтобы была минимальная базовая пенсия для тех, кто имеет стаж меньше пяти лет, минимум 70 процентов от прожиточного минимума, а верхний порог достигал 1,5 прожиточного минимума. Вот такая гарантийная часть, она обязательно будет», - рассказал министр.
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