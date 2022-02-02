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Когда утвердят новые ставки утильсбора по автобилям и сельхозтехнике в РК

2 Февраля 2022 11:45
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Когда утвердят новые ставки утильсбора по автобилям и сельхозтехнике в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На какой стадии находится работа по утверждению новых ставок утильсбора по автомобилям и сельхозтехнике, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«МИИР нам должно предоставить свои расчеты и коэффициенты по этим ставкам. После согласования с общественностью мы их утвердим. На сегодня по АО «Жасыл Даму» расширенные обязательства производителей уже полностью функционируют. Сейчас идут следственные мероприятия, была выемка документации и сервера, сейчас эти сервера подключены. Буквально в субботу-воскресенье наши специалисты поработали, с понедельника все полностью функционирует в прежнем режиме», - сказал Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса.

Глава Минэкологии добавил, что утильплатежи на сегодня принимаются.

«В Министерстве создана комиссия из представителей юридического блока, департамента цифровых технологий, бюджетного планирования, к оторые сейчас непосредственно работают и рассматривают все приходы и расходы денежных средств согласно деятельности оператора РОП. На сегодняшний день на счетах БВУ находится около 220 млрд тенге - часть в национальной валюте, часть - в долларах. Работа проводится, и в ближайшее время мы утвердим ставки утильсбора на автомобильную и сельскохозяйственную технику», - добавил Сериккали Брекешев.

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#Транспорт   #Минэкологии   #Утильсбор  
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Автор:

Серик Сабеков

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