Когда утилизируют 730 тысяч тонн отходов бывшего Алгинского химзавода

Завод был ограблен – местный житель

Алгинский химический завод загрязняет бором реку Илек. Завод находится в таком состоянии уже десятки лет. Огромное производство рядом с городом сегодня превратилось в огромную свалку.

Здесь, помимо промышленных отходов, есть и бытовые отходы. В одном углу работает другой завод, в другом началось строительство.

Фото: Алтынай Сағындықова /Kazinform

- Я живу в этом селе 10 лет. За это время ничего не изменилось. Работаю охранником в частной компании. Это место – территория завода. Здесь теперь ничего нет. Раньше, как говорят, здесь работали 2 тысячи человек. Сейчас все разграблено, и это собственность разных частных лиц. На территорию не приходят дети и молодежь. Но в заброшенном виде - это опасное место. Может что-нибудь обрушиться, – говорит житель села и охранник Аскар Ершин.

Фото: Алтынай Сағындықова /Kazinform

По его словам, на территории есть несколько производств, также много бродячих собак. В то же время и местные жители выбрасывают сюда мусор.

Как сообщил аким Алгинского района Асланбек Шуиншалиев, на территории бывшего химзавода расположились 12 субъектов предпринимательства. Они производят минеральные удобрения, плитку для тротуаров, кирпич, известь. Также началось строительство цементного завода.

- Отходы этого завода не дают запаха, возможно поэтому жители на встречах не говорят об экологическом вреде. Есть только разрушенные здания. На территории сохранилась железнодорожная ветка. В будущем это место может стать крупной производственной зоной. Уже сейчас в 12 компаниях работают более 300 человек. На строительство крупного цементного завода привлечены 30-40 человек. В дальнейшем намерены принять 1 500 человек. Если устроят небольшую производственную зону, это создало бы большие возможности. Здесь есть газ, вода, электричество, канализация, железнодорожная ветка. Логистика очень удобная. Территория может заинтересовать инвесторов, – сказал аким района.

Фото: Алтынай Сағындықова /Kazinform

По его словам, все еще остается актуальным вопрос об очистке территории химического завода. Сейчас субъекты предпринимательства используют только один угол. Земля предоставляется только через аукцион, остальное в собственности государства.

Два года назад был направлен запрос в Правительство

В 2023 году депутаты Сената Амангельды Нугманов и Бауыржан Каниев направили запрос в Правительство касательно бывшего Алгинского химического завода имени Кирова.

Сенатор Амангельды Нугманов сообщил, что эта тема все еще актуальна и он постоянно следит за ней. Потому, что здесь бором и рядом тяжелых металлов загрязнена река.

Фото: Алтынай Сағындықова /Kazinform

- Я вновь подниму этот вопрос. Тогда говорилось, что производственные стоки без всякой очистки выливались прямо в пойму реки Илек. Соединения бора и хрома, а также тяжелых металлов оказывают отрицательное воздействие не только на объекты окружающей среды (воду, почву, растения), но также на здоровье населения области, тех кто живет по берегам реки Илек, в том числе жителей областного центра. В 2009 году Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области провело обследование территории бывшего завода. По его результатам началась работа по установлению принадлежности отходов. В 2012 году отходы на территории завода и в шламонакопителях решением Алгинского районного суда были переданы в республиканскую собственность. В 2017 году Министерство разработало проект утилизации опасных отходов. В 2020-2022 годах были предусмотрены средства в размере 7,8 миллиарда тенге. В том числе в 2020 году из республиканского бюджета было выделено 1,8 миллиарда тенге, из местного бюджета 180 миллионов тенге. Таким бразом, в 2019 году проектная документация была передана на баланс акимата области. Но в 2021 году прошло досудебное разбирательство и проект был остановлен. Потому, что экологи общественного объединения «Эко Камкор» не согласились с проектными и технологическими решениями, и потребовали возврата положительного заключения государственной экспертизы. В 2022 году акимат области провел общую инвентаризацию отходов завода. Тогда было установлено, что объем отходов составляет по меньшей мере 2,6 миллиона тонн. Но АО «Жасыл даму» в 2017 году выявил наличие только 730,5 тысячи тонн отходов, – сообщили в своем запросе сенаторы Амангельды Нугманов и Бауыржан Каниев.

Фото: Алтынай Сағындықова /Kazinform

В запросе говорилось о том, что на территории предприятия выявлены апатиты, борная кислота, известь, бор, серный колчедан, отходы ванадиевых катализаторов, мазут, металлы, пиритовый шлак, сера, суперфосфат, шламовые трубы, материалы для покрытия, асфальт, бытовой мусор, зола, плавильный шлак, уголь, стекло, керамика, строительные отходы.

Представив факты, депутаты просили уделить внимание вопросу исправления проектной документации по утилизации отходов.

Фото: Алтынай Сағындықова /Kazinform

В декабре 2023 года Правительство дало ответ на запрос, сообщив о ситуации после судебного процесса.

В ответном письме сообощалось, что акимат Актюбинской области провел повторную инвентаризацию, которая обнаружила наличие еще 1,8 миллиона тонн отходов, помимо данных 2017 года.

Ответ на запрос агентства Kazinform

Kazinform вновь направил тот же самый запрос в Министерство экологии и природных ресурсов, попросив представить конкретный план.

Министерство сообщило, что вопрос промышленных отходов находится на контроле государственных органов, объем отходов на территории составляет 730 тысяч тонн.

Фото: Алтынай Сағындықова /Kazinform

- По результатам проведенной в 2022 году инвентаризации была выявлена ситуация на производственной площадке завода, в том числе изменение объема и свойств отходов. В связи с этим, для решения вопроса отходов рассматриваются несколько вариантов с привлечением соответствующих отраслевых специалистов. На территории Алгинского химического завода имеется около 730 тысяч тонн отходов. Отдел лабораторно-аналитического контроля Департамента экологии Актюбинской области, в соответствии с планом работы, ежемесячно берет пробы воды из реки Илек. В результате исторических загрязнений регистрируется загрязнение бором реки Илек, протекающей через Алгинский район. В соответствии с Дорожной картой по комплексному решению экологических проблем Актюбинской области на 2024-2026 годы, исправление проекта ликвидации опасных отходов, расположенных на территории бывшего Алгинского химического завода имени Кирова, и проведение работ по ликвидации предусмотрены в 2025-2026 годах, – сообщается в письме из Минэкологии.

Хотя Министерство рассчитывает на два года, оно оставило без ответа вопросы о реальном состоянии дел, о выделении средств.

Фото: Алтынай Сағындықова /Kazinform

Отметим, химический завод в Алге был построен в 1930-е годы, в 1990-е годы прекратил работу. Прошли десятилетия и на месте завода остались только развалины.

Корреспондент агентства Kazinform ежегодно поднимает вопрос об этом заводе и получает ответы от экологов. В 2023 году говорилось об исправлении проектно-сметной документации, в 2024 году пришел ответ об этой же работе.