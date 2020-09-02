Когда устранят технические неполадки с дистанционным обучением в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы обещали в ближайшие дни решить технические проблемы дистанционного обучения. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал директор городского научно-методического Центра новых технологий в образовании города Алматы Андрей Дупик, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В специальные платформы за один день заходят более 3 тысяч детей одновременно. Из-за этого происходят сбои. На данный момент все проблемы дистанционного обучения, связанные с проблемами технического характера проанализировали. За пару дней мы решим этот вопрос»,- сказал А.Дупик.
Чаще всего пользователи жалуются на техническую неготовность интернет-ресурсов, рекомендуемых для дистанционного формата работы с большой нагрузкой.
Напомним, с 5 августа 2020 года были организованы онлайн-курсы повышения цифровой грамотности учителей по их обучению работе с такими образовательными платформами как Bilimland.kz, Opiq.kz, Kundelik.kz, Microsoft.Teams. На сегодня обучение уже прошли более 15 тысяч учителей.
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