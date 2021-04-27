Когда установят освещение на оставшихся улицах в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В текущем году в Алматы установят освещение на оставшихся улицах – их более 600, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 2021 год запланировано проведение работ по установке линий наружного освещения на оставшейся 601 улице в четырех районах города: Алмалинский, Ауэзовский, Бостандыкский, Медеуский», - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Айдар Беркимбаев.

Вместе с тем, в 2020 году по семи магистральным улицам были выполнены работы по замене старых линий наружного освещения (опоры, светильники) на новые опоры и энергоэффективные светильники.

Согласно программе «Город без окраин», в рамках указанного договора были установлены линии наружного освещения на 1 423 улицах, в четырех районах города: Алатауский - 413 улиц, Жетысуский - 84 улицы, Наурызбайский - 312 улиц, Турксибский - 614 улиц.